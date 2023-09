Ricorso cumulativo da parte di più contribuenti su identiche questioni giuridiche a cura della Redazione Diritto

Processo tributario - Ricorso cumulativo da parte di più contribuenti - Articolo 103 cpc - Risoluzione di identiche questioni giuridiche - Connessione per il petitum e/o per la causa petendi - Identità relativa alle questioni di fatto - Non necessaria

Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 ed in ragione dei principi di cui agli articoli 111 Cost. e 6 CEDU, si applica l'articolo 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, essendo pertanto...