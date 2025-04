Rientra nel comporto anche il periodo di malattia non considerato incidente sul lavoro

Legittimo il licenziamento del dipendente se, con due periodi di assenza separati, superi i giorni concessi in un anno di malattia e rientri così nel comporto. Il principio vale anche nel caso in cui il lavoratore, a fronte di due infortuni, non abbia sottoposto tempestivamente al giudice di merito l’esclusione dal periodo di comporto del primo incidente riconducibile alla (presunta) responsabilità del datore (mai dimostrata). Va precisato poi, che era pacifica, la responsabilità del dipendente nel...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi