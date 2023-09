Riforma Cartabia, l'assenza di querela pur non dedotta in appello e in Cassazione fa scattare l'annullamento di Paola Rossi

A nulla rileva che il ricorso sia inammissibile, anche sul punto dell'illegalità della pena

È stato affermato che a fronte dell'assenza della condizione di procedibilità della querela - come prevista per molti reati prima procedibili d'ufficio dalla riforma Cartabia - e dell'illegalità della pena la Corte di cassazione può rilevare tali elementi di illegittimità della sentenza anche in caso il ricorso risulti inammissibile o non abbia minimamente prospettato tra i motivi alcun rilievo sul punto specifico.

Così - con la sentenza n. 36812/2023 - la quinta sezione penale della Cassazione ha...