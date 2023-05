Riforma Cartabia, conversione del rito ordinario in semplificato possibile se funzionale alla celerità del processo di Valeria Cianciolo

Nel caso di specie, la conversione del rito, possibile per l'insussistenza di profili di complessità, era funzionale altresì a consentire l'ordinata ed efficiente instaurazione del contraddittorio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Possibile provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa: 1) anche d'ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice; 2) anche prima dell'udienza, in ragione dell' utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico, non essendo agevolmente ravvisabile una lesione del diritto di difesa a opera di un provvedimento...