Riforma Cartabia: non si applicano all'appello cautelare i nuovi oneri formali ex articolo 581 Cpp in tema di elezione di domicilio di Aldo Natalini

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 22140/2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Impugnazioni cautelari e riforma Cartabia: non si applicano all'appello cautelare i nuovi oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel domicilio eletto o dichiarato, dall'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, Cpp (come novellato dall'articolo 33, comma 1, lettera d, del Dlgs n. 150/2022) trattandosi di adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono ...