Rimborso spese legali imputati assolti: domande fino al 30 aprile

Riaperti i termini per presentare domanda per accedere al Fondo assolti 2024. Lo rende noto il ministero della Giustizia con un avviso pubblicato sul proprio sito specificando che il termine di presentazione dell’istanza per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023 è prorogato al 30 aprile 2024.

Il Fondo assolti

Si ricorda che il Fondo assolti, per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile è stato istituito dalla legge di bilancio 2021 (legge n...