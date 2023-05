Rimborso delle spese legali al pubblico dipendente solo dopo il via libera dell'Avvocatura di Stato di Pietro Alessio Palumbo

In ogni caso il diritto al rimborso non è un diritto al completo ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'istituto del rimborso delle spese legali al pubblico dipendente si giustifica per evidenti ragioni di ordine equitativo, e ha carattere di indennizzo, e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto. Secondo il Tar Liguria (sentenza n.394/2023) si tratta, dunque, di un diritto da soddisfare e liquidare soltanto nei termini riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, nel bilanciamento tra l'interesse del dipendente ad essere tenuto indenne dalle spese legali concretamente sostenute e l'...