Rinvio alla Cassazione per gli interessi moratori su crediti di lavoro di Marcello Bonomo ed Enrico D'Onofrio

Richiesta del Tribunale di Parma a fronte di orientamenti contrastanti









Con ordinanza del 3 agosto 2023, la sezione lavoro del Tribunale di Parma ha chiesto alla Corte di cassazione, tramite rinvio pregiudiziale, di pronunciarsi sull’applicabilità ai crediti di lavoro degli interessi moratori, secondo l’articolo 1284, quarto comma, del Codice civile.

Gli interessi moratori (da non confondere con gli interessi legali regolati al primo comma dell’articolo 1284, normalmente applicati nelle controversie di lavoro) riducono il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio...