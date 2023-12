Riparazione per ingiusta detenzione: all’avvocato serve la procura speciale

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve provenire personalmente dalla parte o da procuratore munito di procura speciale. Lo ha ribadito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 48559/2023.



La vicenda

La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione presentata da un uomo per la dedotta ingiusta detenzione in carcere, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di rapina, dal quale era stato assolto con sentenza irrevocabile. ...

