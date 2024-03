Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di tutela dei turisti si arricchisce di due nuove pronunce, depositate il 29 febbraio (cause C-584/22 e C-299/22) riguardanti viaggiatori che, a causa di circostanze straordinarie, chiedono la risoluzione del contratto senza corrispondere il versamento delle spese previste in caso di risoluzione del contratto

Massima

Turismo - Pacchetti turistici - Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione - Circostanze inevitabili e straordinarie - Situazione sanitaria - Diffusione del Covid-19 - Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione - Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione - Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell’inizio del pacchetto - Irrilevanza - Diritto alla risoluzione senza spese. (Direttiva 2015/2302, articolo 12)



L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia.