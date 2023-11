Rito cartolare, impugnazione entro 15 giorni dall’avviso di deposito della sentenza con contestuale motivazione di Paola Rossi

Nei procedimenti emergenziali in camera di consiglio che continuano ad applicarsi rileva la data di comunicazione del provvedimento

L’introduzione diffusa del rito cartolare nel periodo del lockdown per la pandemia Covid 19, che ha continuato ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, prevede che la sentenza di appello vada impugnata per cassazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento a mezzo Pec dell’avviso di deposito del dispositivo della sentenza, pronunciata in camera di consiglio non partecipata, con contestuale lettura in udienza della motivazione.

La norma recata dall’articolo 23 bis della...