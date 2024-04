RPLT, Simone Di Tommaso entra nella sede romana dello Studio in qualità di Counsel

Angelica Orlando

RPLT rafforza il team di Litigation & Arbitration con l’arrivo di Simone Di Tommaso nella sede di Roma in qualità di Counsel.

Simone Di Tommaso vanta esperienza ultradecennale nei settori del diritto civile e amministrativo, del Corporate M&A e del diritto sportivo, assistendo con continuità primarie società nazionali ed internazionali in contenziosi e in arbitrati nonché soggetti istituzionali in operazioni di investimento.

Avvocato cassazionista dal 2022, è componente dell’Ufficio della Procura Federale della Federazione Italiana Golf con la funzione di Sostituto Procuratore oltre che assistente presso la cattedra di diritto dello sport all’università LUISS.

Approda in RPLT dopo aver trascorso quasi dieci anni in CBA Studio Legale e Tributario e in boutique specializzate come senior associate.