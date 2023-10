Salario minimo: il giudice può disapplicare il contratto collettivo contrario ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dalla Costituzione a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione giudiziale - Retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria - Contrasto con l’art. 36 Cost. - Parametri - Individuazione.

Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa...