Sammontana e Investindustrial insieme per l’integrazione del Gruppo Forno d’Asolo: tutti gli advisor

Alberto Salvadè, Stefano Nanni Costa, Gaetano Carrello

La Famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, azienda italiana attiva nel settore della produzione e commercializzazione di gelato e altri prodotti dolciari, Frozen Investments S.à r.l, una società di investimento del fondo Investindustrial VIII, e il senior management delle due società interessate hanno annunciato una partnership finalizzata ad aggregare il business del Gruppo Sammontana con quello del Gruppo Forno d’Asolo. Obiettivo dell’accordo è di creare un produttore d’eccellenza a livello internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia, mentre il fondo di investimento di Andrea C. Bonomi ne guiderà l’espansione internazionale.

Bird & Bird ha agito quale advisor legale al fianco della Famiglia Bagnoli e di Sammontana con un team multidisciplinare coordinato dal dipartimento corporate M&A dello studio guidato dal partner Alberto Salvadè (nella foto a sinistra), con il supporto del senior associate Matteo Meroni e dell’associate Sara Calamitosi.

Sempre per gli aspetti corporate M&A dell’operazione hanno inoltre agito il partner Calogero Porrello, l’of counsel Daniele Raynaud, il counsel Francesco Barbieri, la senior associate Elena Beccagato, gli associate Chiara Pentagallo, Laura Pallanza, Paride Bordoni e la trainee Alice Cuccio. Gli aspetti antitrust dell’operazione sono stati seguiti dal partner Federico Marini Balestra coadiuvato dalle associate Lucia Antonazzi e Chiara Horgan, mentre gli aspetti relativi alla normativa “golden power” sono stati seguiti dal partner Simone Cadeddu e dal counsel Jacopo Nardelli.

Per gli aspetti fiscal dell’operazione la Famiglia Bagnoli e Sammontana sono state assistite dal Team Tax di Fieldfisher Italia.

Assietta Corporate Finance ha operato quale advisor finanziario della Famiglia Bagnoli con il partner Alberto Rosati.

BonelliErede ha assistito Frozen Investments S.à r.l con un team guidato dai partner Stefano Nanni Costa (nella foto al centro), membro del Focus Team Private Equity, e Niccolò Baccetti, composto dalla managing associate Elena Guizzetti, dal senior associate Alessandro Ippolito, dagli associate Alberto Corsello, Francesco Salvetti e Nicoletta Botta e da Cristina Langford e Daniela Archi per gli aspetti corporate ed M&A; i partner Sara Lembo e Massimo Merola, con la senior associate Marta Contu, l’associate Gillian David, Lorenzo Tosini e Tommaso Grassi, hanno curato i profili antitrust e golden power e il partner Giovanni Battaglia, insieme all’associate Alessandro Buiani, quelli relativi al finanziamento dell’operazione.

Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab composto da Michel Miccoli e Andrea Terrieri.

Paul Weiss ha agito altresì al fianco di Investindustrial con un team composto, per i profili relativi al finanziamento dell’operazione, dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Deirdre Jones, dal counsel Nicolò Ascione e dagli associate Marco Bagnato, Bowen Huang e Claudia Kendlbacher e, per i profili fiscali dell’operazione, dai partner Tim Lowe e Cian O’Connor e dal counsel Jamie Chambers.

PerdersoliGattai ha assistito le banche finanziatrici dell’operazione per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello (nella foto a destra) e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Enrico Fontanini e Nicoletta Conte per gli aspetti finance, dal partner Cristiano Garbarini e dalla senior associate Valentina Buzzi per gli aspetti fiscali e dal partner Davide Cacchioli e dal salary partner Alessandro Bardanzellu per gli aspetti antitrust.