Sconto di pena anche per l’estorsione se i fatti sono lievi di Giovanni Negri









Uno sconto sulla pena, fino a un terzo, deve essere possibile anche per l’estorsione. Ovviamente quando la condotta contestata è di lieve entità,. La Corte costituzionale, sentenza n. 120, depositata ieri e scritta da Stefano Petitti, dichiara così l’illegittimità dell’articolo 629 del Codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso prevista è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, oppure per la...