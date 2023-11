Se il servizio è d’albergo il domicilio del ricorrente stabilisce il giudice di Marina Castellaneta









La Corte di giustizia Ue, con la sentenza depositata il 16 novembre nella causa C-497/22, è intervenuta a individuare i parametri per la corretta qualificazione di un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo, necessaria per stabilire il giudice dello Stato membro competente a risolvere una controversia.

Questi i fatti. Una donna, domiciliata in Germania, aveva preso in affitto, attraverso internet, un bungalow situato in un villaggio turistico gestito da un professionista ...