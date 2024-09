Secured notes Aircraft Financing da US$240 Milioni in favore di ITA Airways. Gli studi coinvolti

Tommaso Tosi

Gli studi legali White & Case, Vedder Price e A&L Goodbody hanno agito nel contesto di tre emissioni, in forma di private placement, di secured notes per US$240 milioni con scadenza nel 2036 da parte di un veicolo irlandese di nuova costituzione, direttamente e interamente controllato da Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways), per finanziare l’acquisto di un aeromobile Airbus A330neo e rifinanziare l’acquisizione di due ulteriori aeromobili Airbus A330neo.

Il rifinanziamento, che garantisce il supporto finanziario necessario all’arrivo degli Airbus A330neo nella flotta di ITA Airways, già avvenuto nel corso del primo semestre 2024, rappresenta un ulteriore passo importante verso la sostenibilità con una flotta moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia. L’operazione, che si pone nel solco della precedente portata a termine ad inizio 2024, sottolinea la dedizione di ITA Airways alla crescita e all’eccellenza nell’industria dell’aviation.

Recentemente il mercato finanziario sta mostrando particolare interesse per questo tipo di operazioni, dal momento che gli aeromobili di nuova generazione sono altamente richiesti dato il loro basso consumo di carburante, i minori costi operativi e le ridotte emissioni, consentendo così una significativa riduzione dell’impronta di carbonio. Entro la fine del Piano Strategico 2023-2027, ITA Airways punta ad avere il 90% della sua flotta composta da aeromobili sostenibili che consumano il 25% in meno di emissioni di CO₂, per diventare così il vettore più green d’Europa.

I titoli, quotati all’MTF della Borsa di Vienna, sono stati interamente sottoscritti da un veicolo di AIP Capital Limited, un gestore di investimenti alternativo attivo nel settore dell’aviation.

Lo Studio legale internazionale White & Case con un team guidato e coordinato dal counsel Tommaso Tosi (Milano), i partner James Greene e Justin Benson (entrambi Londra), dagli associate Alessia Sommadossi (Milano) e James M. Turner (Londra) e dal trainee Giovanni D’Apollo (Milano) ha assistito ITA Airways nella strutturazione dell’operazione di finanziamento sia per i profili di diritto italiano sia per i profili di diritto inglese. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dai partner Stefano Tellarini e Marco Valdonio dello studio Maisto e Associati.

Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati curati per ITA Airways da un team guidato da Andrea Olini (Head of Finance, Treasury & Insurance) e ha incluso Claudio Faggiani (Chief Financial Officer), per gli aspetti fiscali Francesco Papalia (Head of Tax, Customs & Administration), per gli aspetti legali Anna Maria Ferri (Head of Contracts), Paolo Quaini (Chief Legal & Compliance Officer) e Ranieri D’Atri (Head of Corporate Affairs) e per gli aspetti Fleet Procurement Ileana Sannibale (Head of Fleet & Fuel Procurement).

I profili dell’operazione per gli aspetti di diritto irlandese sono stati seguiti dallo studio A&L Goodbody LLP, con un team composto da Keith Mulhern, Susanne Cunningham, Laura Crilly e Rosemary McKeown (tutti Dublino).

Vedder Price P.C. ha agito per AIP Capital Limited con un team composto da Cameron A. Gee, Kayla Mistretta e Lander J. Burleigh (tutti New York).