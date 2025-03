Segnalazione advisor legali nell’operazione di acquisizione del Gruppo IQT da parte di Accenture

Silvia Romanelli, Lucia Corradi, Fabrizio Capponi, Mario Baraldi

BonelliErede ha agito nell’operazione al fianco di Accenture con un ampio team multidisciplinare coordinato dai partner Umberto Nicodano e Silvia Romanelli e composto dagli associate Isidoro Pietro Livia e Tommaso Trezzi e da Alba Mazza e Federico Anania per gli aspetti corporate/M&A; il senior counsel Fabio Capri e l’associate Martina Daniele hanno agito per gli aspetti di construction & engineering. L’of counsel Alessandro Rosi e l’associate Giuseppe Catanzaro si sono occupati dei profili di diritto amministrativo; il partner Claudio Tesauro e l’associate Marco Gugliotta quelli di diritto antitrust, mentre il partner Massimo Merola, coadiuvato da Isabella Ferrari, ha curato gli aspetti golden power. Antonella Negri, partner, e Martina Marino, associate, hanno seguito i profili giuslavoristi dell’operazione. Il partner Antonio La Porta, l’associate Francesca Spadafora e Martina Scicolone hanno agito per i profili di banking.

Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla legal advisor Francesca Loiarro.

I venditori sono stati assistiti da ADVANT Nctm con un team coordinato da Lucia Corradi, partner, supportata da Francesco Loizzi, Domenico Iavarone ed Emanuele Mirra per i profili corporate/M&A, da Bianca Macrina, counsel, e Letizia Grandi per i profili banking, da Francesco Mazzocchi, counsel, e Francesca Scalet per i profili antitrust e golden power.

I venditori sono stati inoltre affiancati dallo studio legale Dentons con un team multidisciplinare guidato dai partner Fabrizio Capponi e Barbara Urselli e composto dai senior associate Francesco Crimi, per gli aspetti legali, e Luca De Rossi, per i profili e le tematiche fiscali.

Lo Studio Legale Galgano ha agito nel ruolo di advisor dei venditori con un team guidato dal partner Mario Baraldi coadiuvato dagli associate Serafino Amodeo e Luca Corbelli.