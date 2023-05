Self cleaning e modelli 231, le novità nel nuovo Codice Appalti di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone*

Link utili Gli speciali FOCUS Dlgs 231/2001

Tra le innovazioni più significative: l'ampliamento delle cause di esclusione, l'inclusione della contestazione di un illecito 231 tra gli elementi sintomatici del "grave illecito professionale"; il riconoscimento del grande valore degli strumenti di self cleaning che le imprese possono impiegare per dimostrare alla pubblica amministrazione la propria affidabilità

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 A VENT'ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Sono trascorsi oltre vent'anni da quando, per la prima volta, con il Decreto Legislativo 231 del 2001, il legislatore italiano ha ammesso la possibilità che una persona giuridica potesse sedere al banco degli imputati nell'ambito di un procedimento penale: una svolta epocale per un diritto penale che, al tempo, denotava una costruzione spiccatamente antropocentrica, che ignorava radicalmente il potenziale criminogeno dell'organizzazione aziendale. Nel corso del tempo, come noto, la giurisprudenza...