Senior leadership di A&O Shearman: annunciate le prime nomine

Allen & Overy (A&O) e Shearman & Sterling (Shearman) hanno annunciato oggi i primi ruoli di senior leadership di A&O Shearman, effettivi dal 1 maggio 2024. Altre nomine di ruoli senior e di leadership di A&O Shearman verranno da entrambi gli studi e saranno annunciate a seguire.

Khalid Garousha e Hervé Ekué sono stati eletti, rispettivamente, senior partner e managing partner di A&O Shearman.

Adam Hakki, attuale senior partner di Shearman, è stato nominato co-chair del board e della executive committee globali di A&O Shearman e guiderà inoltre le attività dello studio negli Stati Uniti come chair. Adam continuerà a rappresentare attivamente i clienti in aggiunta al suo ruolo nella senior leadership.

Doreen Lilienfeld ricoprirà il ruolo di co-managing partner delle attività negli Stati Uniti e continuerà a rappresentare i clienti in aggiunta al suo ruolo nella leadership.

Tutte le nomine avranno effetto dal 1 maggio 2024.

Khalid Garousha, senior partner, ha commentato: “Sono onorato della fiducia della partnership che mi ha affidato il ruolo di guida di A&O Shearman in qualità di primo senior partner. Lavorando a stretto contatto con Hervé, Adam, Doreen, e il resto della senior leadership, come A&O Shearman porteremo avanti la nostra congiunta esperienza e approfondita conoscenza legale per poter dare ai nostri clienti un’assistenza senza precedenti affiancandoli nelle loro sfide legali e commerciali più complesse, in qualsiasi parte del mondo si trovino ad operare”.

Adam Hakki, co-chair del board e della executive committee globali di A&O Shearman e chair delle attività dello studio negli Stati Uniti, ha affermato: “Sono onorato ed entusiasta di assumere questi incarichi di senior leadership in A&O Shearman. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri futuri partner e con la leadership per realizzare la nostra visione condivisa di uno studio d’élite globale senza precedenti, concentrandoci sul prestare un’assistenza di altissimo livello ai clienti nelle loro operazioni più importanti in tutto il mondo. Sono inoltre lieto che questi ruoli di leadership siano stati pensati per consentirmi sia di servire lo studio come membro della leadership sia di continuare a rappresentare attivamente i clienti nelle loro questioni più significative”.

Hervé Ekué, managing partner, ha commentato: “Non vedo l’ora di lavorare come managing partner di A&O Shearman con Khalid, Adam e Doreen per creare un ambiente che abbracci e valorizzi le nostre persone e consenta loro di crescere e migliorare sia come individui che come parte di questo nuovo studio, che ha un impatto di grande cambiamento”.

Doreen Lilienfeld, co-managing partner delle attività negli Stati Uniti, ha detto: “Con A&O Shearman diamo vita a un nuovo leader di settore che ha capacità realmente globali ed essere parte di questo viaggio è elettrizzante. Saremo al fianco dei nostri clienti come uno studio globale integrato, leader in tutti i mercati, e lo faremo con un approccio orientato al futuro per portare eccellenza e innovazione. Sono entusiasta del nostro futuro da qui in avanti e dell’opportunità di giocare un ruolo di primo piano nella crescita delle attività negli Stati Uniti”.