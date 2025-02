Senza opera principale legittimamente edificata non possono aversi pertinenze urbanistiche

Quando non risulti autorizzata in situ alcuna opera principale, legittimamente edificata, non possono dirsi sussistenti opere pertinenziali ad essa riferite. Ciò che deve sussistere è un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa pertinenziale ad un uso servente durevole - sussistendo altresì una dimensione ridotta e modesta del manufatto - rispetto alla cosa principale cui essa inerisce. Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 402/2025.

Il caso esaminato

Adito per...