Separazioni e divorzi, un solo ricorso ma sei mesi di attesa di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

La Cassazione estende agli addii consensuali la possibilità prevista per le procedure contenziose di presentare insieme le due domande









È possibile presentare un ricorso unico in tribunale per chiedere di separarsi e poi divorziare in via consensuale, ma la procedura non è immediata. Tra la sentenza di separazione e il divorzio deve infatti sempre decorrere l’intervallo di sei mesi stabilito dalla legge. È questo il quadro che si delinea dopo che la Cassazione, nei giorni scorsi (sentenza 28727), ha chiarito che la chance del “cumulo” delle domande di separazione e divorzio, introdotto dalla riforma Cartabia della giustizia civile...