Sequestro probatorio da motivare indicando fatti e legami dei beni con il reato

Per motivare il sequestro probatorio non è sufficiente il semplice richiamo agli articoli di legge senza descrivere i fatti, la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero essere considerati corpo del reato o cose a esso pertinenti o la finalità probatoria perseguita. A precisarlo è la Corte di cassazione penale, con la sentenza 46130 del 15 novembre 2023.

Nel caso in esame, un Tribunale rigettava l’istanza di riesame proposta contro un decreto di convalida di perquisizione e sequestro su beni...