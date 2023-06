Servitù di non edificare, la demolizione e ricostruzione dell'opera non interrompe la prescrizione di Mario Finocchiaro

La precisa, analizzando una questione nuova, la Cassazione con l'ordinanza 10916/2023

In presenza di una servitù di non edificare la prescrizione della stessa - che comincia a decorrere dalla sua violazione (nella specie: mediate costruzione di un tunnel) - non è interrotta dalla demolizione dell'opera realizzata, seguita dalla sua ricostruzione, se la demolizione stessa non sia effetto dello ius prohibendi da parte del titolare della servitù ma libera scelta del titolare del fondo servente. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 26 aprile ...