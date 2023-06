Shearman & Sterlin ha assistito un sindacato bancario di primari istituti di credito per il finanziamento senior reso disponibile in favore di De Rigo S.p.A.

Shearman & Sterling, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco coadiuvato dall'associate Alessandro Ciarmiello, ha assistito un sindacato bancario di primari istituti di credito in relazione al finanziamento senior di importo pari ad Euro 60.000.000 reso disponibile in favore di De Rigo S.p.A. – azienda leader a livello mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e occhiali da sole di alta gamma – nel contesto dell'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al buy-back da parte di De Rigo Holding S.p.A. di una partecipazione societaria in De Rigo S.p.A. pari al 50% del capitale sociale.

Ad esito di tale operazione, De Rigo Holding S.p.A. ha incrementato la propria partecipazione in De Rigo S.p.A. portando la stessa al 98% del capitale sociale di tale società.

Cassiopea Partners ha agito quale exclusive financial advisor degli azionisti di De Rigo Holding S.p.A. (Ennio De Rigo Piter ed Emiliana De Meio) nonché di De Rigo S.p.A. con un team composto dal founding partner Stefano Trentino, dall'executive director Maurizio Capasso e dall'analyst Federico Frigola