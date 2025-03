Sì all’affidamento terapeutico anche se l’imputato ha reati gravi alle spalle

La misura cautelare personale dell’affidamento in prova terapeutico non può essere rigettata in virtù di un passato dell’imputato “segnato” da reati di vario genere e gravità. Ciò, invece, che va considerato è l’attuale situazione dell’imputato e cioè se da un punto di vista sociologico e comportamentale sia compatibile con la misura cautelare dell’affidamento sanitario. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 9562/25.

Il Tribunale di sorveglianza

Venendo ai fatti il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza...