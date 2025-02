Si rinforza il team Private Equity e Infrastrutture e Energia di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con l’ingresso della partner Livia Cocca

Livia Cocca

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici rafforza il proprio dipartimento Private Equity e l’area dedicata a infrastrutture ed energia, con l’ingresso della socia Livia Cocca.

Livia Cocca ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a clienti italiani e stranieri, principalmente fondi di private equity, in operazioni di M&A e su tematiche di diritto societario.

Nell’ambito del private equity, ha seguito complesse operazioni nei settori fintech, media e tecnologia.

Vanta inoltre un’esperienza di oltre quindici anni nel settore delle infrastrutture ed energia, dove ha assistito primari fondi infrastrutturali e società industriali nelle principali operazioni del settore.

Livia ha collaborato per oltre 15 anni con BonelliErede e Chiomenti, dopo una esperienza internazionale presso un primario studio a Londra.

“L’ingresso di Livia conferma la nostra capacità di attrarre talenti. Livia è una partner giovane ma con una comprovata esperienza e siamo certi potrà supportare lo Studio in settori in cui stiamo investendo, come quello delle infrastrutture”, commenta Stefano Valerio, Managing Partner di GPBL. “Il suo arrivo si inserisce nella strategia di crescita dello Studio e nel rafforzamento delle nostre competenze nei diversi settori di attività”, ha concluso Valerio.