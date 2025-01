SI – Studio Inzaghi e DLA Piper nell’operazione di sale and leaseback di un asset industriale in Toscana da parte di Principal Asset Management

Ivana Magistrelli, Elena Generini, Fabio Dolce

Principal Asset Management ha acquisito un asset industriale in Toscana, in un’operazione di sale and leaseback per LOG IN, fondo industriale e logistico europeo gestito da Theoreim.

L’immobile comprende due edifici, per un totale di 9.200 mq, e rappresenta la quinta acquisizione di LOG IN in Italia. È stato riaffittato con un contratto di locazione di 15 anni al venditore e attuale occupante.

SI – Studio Inzaghi ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti contrattualistici, finalizzati al closing dell’operazione e alla predisposizione del nuovo contratto di locazione, attraverso un team coordinato dalla founding partner Ivana Magistrelli (in foto, al centro) e composto dagli associate Margherita Gattulli e Donise Serenelli. I profili di urbanistica ed edilizia dell’operazione sono stati curati dall’associate Andrea Ceriani.

DLA Piper ha assistito la parte venditrice con un team multidisciplinare guidato dalla partner Elena Generini (in foto, a sinistra) e composto dall’avvocato Lucia Verdacchi e da Beatrice Moscuzza per i profili real estate e dalla partner Carlotta Benigni per i profili fiscali.

La service line di Tax Advisory di Forvis Mazars Italia ha assistito l’acquirente fornendo la propria assistenza e consulenza in relazione agli aspetti di fiscalità immobiliare relativi all’acquisto dell’asset ed al perfezionamento del nuovo contratto di locazione. Tali aspetti sono stati curati dal partner Fabio Dolce (in foto, a destra) e dal senior manager Daniele Frattin.