Sicurezza dei prodotti, studi al lavoro sulle importazioni

Al via il nuovo Regolamento Ue per la sicurezza generale dei prodotti, che non solo si concentra sull’affidabilità e garanzia di un qualsiasi prodotto, anche digitalmente connesso, ma anche sulla sua tracciabilità. Il suo arrivo spingerà gli studi legali ad avere sempre maggiori connessioni internazionali e potrebbe dare grande impulso alle azioni collettive dei consumatori.

Operativo già dal 13 dicembre, il Regolamento Ue 2023/988 arriva in un momento in cui i marketplace fervono in vista del Natale...