Silver Economy Fund acquisisce Biotec Italia. Gli studi coinvolti

Stefano Bucci, Aldo Turella

Silver Economy Fund, il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group che investe in aziende che offrono beni e servizi per la Silver Age, ha rilevato la maggioranza di Biotec Italia, realtà leader nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di dispositivi tecnologici per la medicina estetica.

Le quote della società sono state cedute dai tre soci di riferimento: Fulvio Antonio Ferrari, Fondatore e attuale CEO, e dai Managing Partner Francesco Piovan e Franco Veneziale, che manterranno una quota dell’azienda e ne rimarranno alla guida.

Biotec Italia, società nata nel 1993 e con sede a Dueville (VI), distribuisce in oltre 60 paesi, con l’Italia come mercato di riferimento, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 18 milioni di euro e ad oggi ha venduto oltre 30.000 dispositivi a medici estetici e centri specializzati.

Quadrivio Group, attraverso questo investimento, intende sostenere la società nel suo processo di crescita e sviluppo.

Chiomenti ha assistito Silver Economy Fund per gli aspetti legali della transazione con un team composto dal partner Salvo Arena, responsabile della sede di New York e co-head della practice area Private Equity, dall’of counsel Filippo Corsini, dal managing associate Michelangelo Granato, e dagli associate Matteo Festa e Andrea Masut. Gli aspetti finance dell’operazione sono stati seguiti dal partner Marco Paruzzolo e dagli associate Matteo Venuta e Carolina Dal Fabbro.

I profili fiscali di due diligence e strutturazione dell’operazione sono stati seguiti Russo De Rosa Associati con un team guidato dai partner Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto dagli associate Mattia Cardinali, Jacopo Moriconi e Giulia Barbieri.

Il fondo è stato inoltre affiancato da PwC per la due diligence finanziaria e da Kearney per la due diligence commerciale.

Il venditore Biotec Italia è stato assistito da Galbiati Sacchi Lamandini e Associati, con un team composto dai partner Carla Cannavacciuolo e Gerolamo Treccani, dall’associate Luca Galli e dalla junior associate Maria Francesca Pagliari. Lo Studio Savio e lo Studio Zattera hanno curato gli aspetti fiscali.

B&CLegal Finance, con un team composto dal senior partner Giancarlo Catavello, dall’associate Marco Magnani, dalla partner Maria Grazia Rocco e dalla trainee lawyer Alessia Tisani, ha assistito Banco BPM per la concessione del finanziamento finalizzato all’acquisizione.

Il Notaio Alessandra Radaelli dello Studio Ricci e Radaelli ha curato tutte le attività notarili relative al deal.