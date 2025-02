Simmons & Simmons e Dentons nella nuova emissione del Btp Più

Paola Leocani, Piergiorgio Leofreddi

Simmons & Simmons e lo studio legale Dentons hanno assistito i dealer Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit e i co-dealer Banca Akros e Banca Sella Holding in relazione alla nuova emissione del Btp Più da 14,9 miliardi di euro, con scadenza a otto anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).

Come per le precedenti emissioni di Btp Valore, si tratta di un titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail. La peculiarità del Btp Più consiste nell’opzione di rimborso anticipato alla pari alla fine del quarto anno, riservata agli investitori che abbiano acquistato il titolo durante il periodo di collocamento e lo abbiano detenuto continuativamente fino alla data di esercizio dell’opzione.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione della supervising associate Ilaria Barone e del trainee Stefano Cultrera.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per i profili fiscali.