Simmons & Simmons con Zeta Investment nell’acquisizione di un prestigioso immobile ubicato a Milano in Via Spadari

Simmons & Simmons ha assistito la società Zeta Investment S.r.l. nell’operazione di acquisizione del prestigioso immobile ubicato a Milano, in Via Spadari n. 2 dal venditore Next RE SIIQ S.p.A., società immobiliare quotata su Euronext Milan.

L’edificio - già parzialmente di proprietà di Zeta Investment - è disposto su 8 piani fuori terra e 2 interrati, è locato a società di primario standing e rappresenta un’addizione di rilievo al portafoglio immobiliare di Zeta Investment S.r.l.

L’operazione di acquisizione si è conclusa ad un prezzo complessivo di Euro 45.500.000,00 oltre imposte.

Il team multidisciplinare di Simmons & Simmons che ha gestito l’operazione immobiliare sin dalla strutturazione della stessa – curando, inter alia, il processo di due diligence, il coordinamento con gli advisor tecnici e la negoziazione di tutta la documentazione contrattuale - è stato guidato dai partner Marco Palanca ed Emanuela Molinaro e composto dalla counsel Irene Pellecchia e dal supervising associate Luca Bocchetti per gli aspetti tax, dal supervising associate Christian Turotti e dall’associate Francesca Giammarino per gli aspetti real estate, nonché dal counsel Luigi Pontrelli, dalla supervising associate Martina Baraldo e dall’associate Luigi Gabriele Bulfamante per gli aspetti di diritto amministrativo.

Il venditore Next RE SIIQ S.p.A. è stato, invece, assistito dallo Studio Legale GLG & Partners con un team composto dal partner Giampaolo Grasso, dal senior associate Vincenzo Amoruso e dal trainee Paolo Cicciari.