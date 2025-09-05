Smartwatch alle donne contro la violenza di genere

Un nuovo strumento contro la violenza di genere arriva da Bari: uno smartwatch dedicato alla protezione delle donne. L’iniziativa, resa nota dal ministero della Giustizia su gNews, è chiamata Mobile Angel, e nasce grazie a un protocollo firmato dalla Procura di Bari, dal Comando provinciale dei Carabinieri, dalla Regione Puglia e da Soroptimist.

Come funziona lo smartwatch

Lo smartwatch è dotato di eSim virtuale che ne consente la connessione h24 alla centrale operativa, di un sistema GPS di...