Conflitti di competenza nelle misure di prevenzione: rimessione alla Corte di Cassazione
Nota a Tribunale di Ancona, Sezione Unica Penale, Ordinanza 8 agosto 2025
L’ordinanza dell’8 agosto 2025 del Tribunale di Ancona (in composizione collegiale, relatore dott. Matteo Di Battista) ha sollevato conflitto di competenza ai sensi degli artt. 30 e 31 c.p.p., rimettendo la questione alla Corte di Cassazione in relazione all’individuazione del giudice competente per l’applicazione di prescrizioni accessorie all’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice Antimafia”).
Le misure di prevenzione personali sono disciplinate dal Codice Antimafia...