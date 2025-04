Snam vende la propria quota di minoranza in ADNOC Gas Pipelines a Lunate. Gli studi coinvolti

Luigi Costa

Snam ha finalizzato la vendita della partecipazione indirettamente detenuta in ADNOC Gas Pipelines, pari al 5,88% del relativo capitale sociale, a Lunate, un fondo di investimenti alternativi globali basato ad Abu Dhabi con 105 miliardi di dollari di asset in gestione.

Il perfezionamento dell’operazione fa seguito all’annuncio, in data 28 gennaio 2025, dell’accettazione dell’offerta vincolante di Lunate, alla firma del contratto di compravendita avvenuta lo scorso 5 marzo e al mancato esercizio dei diritti previsti a favore degli altri soci in caso di trasferimenti di partecipazione.

ADNOC Gas Pipelines è la società che possiede i diritti di gestione di 38 gasdotti per un totale di 982 chilometri negli Emirati Arabi Uniti. La vendita della partecipazione indiretta in ADNOC Gas Pipelines è avvenuta per un corrispettivo pari a circa 234 milioni di euro equivalenti ed è in linea con la strategia di Snam di concentrarsi sullo sviluppo di un’infrastruttura multi-molecola lungo i principali corridoi energetici europei.

Lo studio legale Dentons ha assistito Snam con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dal partner Luigi Costa, Head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia, e composto dal partner Stephen McKenna della sede di Abu Dhabi, dalla managing counsel Ginevra Biadico, dal senior associate Alwyn Mathew e dall’associate Gargi Bohra della sede di Abu Dhabi, e dalla junior associate Alice Bixio. Lo studio Maples and Calder (Jersey) LLP ha seguito gli aspetti relativi alla legge di Jersey.

Dentons ha affiancato il team legale interno di Snam coinvolto sull’operazione, composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Alessandro Rizzi, Riccardo Filetto e Giulia Zullo.