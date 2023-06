Società in house, niente peculato se l'utilizzo dei fondi è effettuato nell'interesse dell'ente pubblico a cura della Redazione Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato - Utilizzo di danaro pubblico - Società in house - Coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato - Distrazione - Esclusione - Fattispecie - Indennizzo per revoca di concessione

Non integra il delitto di peculato l'utilizzo dei fondi di una società interamente partecipata da un ente pubblico che provveda al perseguimento di una finalità dell'ente medesimo, in quanto non sussiste il requisito dell'appropriazione, né della distrazione...