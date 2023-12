Società partecipata dal Comune e qualificabilità del Sindaco come agente contabile In caso di società partecipata dal Comune, «in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile» (C. conti, Sez. reg. giur. Toscana, 16-11-2023, n. 352)