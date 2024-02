Sogefi cede la divisione filtrazione al Fondo Pacific Avenue capital partners.

Riccardo Paganin, Filippo Isacco

Sogefi, nel contesto di un processo di valorizzazione della propria divisione Filtrazione, ha sottoscritto con il fondo di investimento statunitense Pacific Avenue Capital Partners, che agisce tramite i propri veicoli societari, un accordo di put option, che prevede l’assunzione da parte di questi ultimi di impegni vincolanti per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Sogefi Filtration S.A. e di Sogefi USA Inc. La divisione Filtrazione opererà con il nome di Purflux Group in caso di completamento dell’operazione.

L’esercizio della put option da parte di Sogefi e la firma del contratto di compravendita potranno avvenire solo una volta completato il processo di consultazione con le rappresentanze sindacali previsto dalla legge francese. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust e FDI (Foreign Direct Investment).

Pacific Avenue Capital Partners è stato assistito da Legance con un team composto da Alberto Giampieri, Piero Venturini, Riccardo Paganin, Alessandro Airaghi, Zoe Mingoia, Silvia Odorizzi e Nicola La Cesa. Legance ha operato in coordinamento con lo studio Weil, Gotshal & Manges per i profili di diritto statunitense e francese.

Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale di Sogefi con un team cross border e multi disciplinare guidato dal partner Filippo Isacco e composto dall’associate Lorena Loos, coadiuvati da Edoardo Coletti. Per i profili di diritto francese ha agito un team composto dai partner Emmanuel Mimin e Alexandre Lagarrigue e dal counsel Cécile Zoro, mentre quelli di diritto statunitense sono stati seguiti dai partner Kevin Lephamer e Paul Koppel, con gli associate David Walsh e Katerina Papacosma della sede di New York.