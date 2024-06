Sogefi cede la divisione filtrazione al fondo Pacific Venue capital partners.

Alessandro Airaghi, Lorena Loos

Sogefi ha perfezionato la cessione della divisione Filtrazione al fondo di investimento statunitense Pacific Avenue Capital Partners.

Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale di Sogefi con un team cross border e multi disciplinare guidato dal partner Filippo Isacco e composto dall’associate Lorena Loos, coadiuvati da Edoardo Coletti. Per i profili di diritto francese ha agito un team composto dai partner Emmanuel Mimin e Alexandre Lagarrigue e dal counsel Cécile Zoro, mentre quelli di diritto statunitense sono stati seguiti dai partner Kevin Lephamer e Paul Koppel, con gli associate David Walsh e Katerina Papacosma della sede di New York.

Legance ha assistito Pacific Avenue Capital Partners con un team composto da Alberto Giampieri, Piero Venturini, Riccardo Paganin, Alessandro Airaghi, Zoe Mingoia, Silvia Odorizzi e Arianna Benvenuti. Per i profili di diritto statunitense e francese, Legance ha agito in coordinamento con lo studio Weil, Gotshal & Manges.