Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

FAMIGLIA E MINORI

Reclamo verso i provvedimenti indifferibili in ambito famiglia: al Tribunale o alla Corte d’Appello?

Avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, è consentito il reclamo? In quali ipotesi e condizioni? Il giudice competente a conoscere il reclamo medesimo, ove esperibile, debba essere individuato nella corte d’appello ovvero nel Tribunale in composizione collegiale...