Sopraelevazione, c’è l’interesse ad agire in giudizio del condòmino

La tutela del valore architettonico dell’edificio condominiale, “astrattamente pregiudicata da qualsivoglia ipotesi di sopraelevazione”, integra sicuramente l’interesse ad agire del condomino contro provvedimenti che invece ne legittimano il mantenimento. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 806 (Pres. Cirillo, Est. Manzione) con una complessa decisione che ha toccato almento tre punti su cui, si legge in una nota del Cds, “non esistono precedenti negli esatti termini”.

Il requisito della vicinitas, quale condizione della legittimazione ad agire, spiega il Collegio, è intrinseco nella qualità di condomino ma non assorbe, neppure in tale peculiare ipotesi, quello dell’interesse ad agire, che va dimostrato in concreto, anche in corso di causa; esso, tuttavia - prosegue -, sussiste ogniqualvolta l’intervento contestato sia una sopraelevazione, e il condomino lamenti il pregiudizio all’aspetto architettonico dell’edificio, giusta l’operatività in tali ipotesi dell’art. 1127, commi 2 e 3, c.c.

Nel caso affrontato l’intervento era consistito in una sopraelevazione contro la quale alcuni condomini avevano proposto ricorso al giudice civile ex art. 1127 c.c. La Corte di Appello di Bologna, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, ha ritenuto corretto il paradigma normativo invocato, in quanto intervenendo sul lastrico solare con una chiusura la signora l’ha “inglobato” nel proprio appartamento. Il Collegio condivide la ricostruzione operata dal giudice civile. L’incremento di volumetria, cioè, è stato realizzato sì sulla propria esclusiva di una parte, ma effettuando una sopraelevazione, la cui realizzazione soggiace comunque ai limiti e alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato art. 1127 c.c. Pur non essendo stato ritenuto provato il pregiudizio statico riveniente all’intero edificio, è stata al riguardo dichiarata «la discontinuità con la linea orizzontale superiore del fabbricato, […] arretrata rispetto alla facciata condominiale » nonché connotata dalla presenza di «due finestre di forma e finiture diverse da quelle esistenti nei piani inferiori e disallineate rispetto alle stesse, determinando un quid disarmonico rispetto al preesistente a scapito del pregio estetico del condominio nel suo aspetto architettonico».

Il Consiglio di Stato pone anche altri punti fermi. Benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente, spiega il Collegio, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, operi «di diritto», non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo; pertanto, il mancato accertamento dell’inottemperanza, unitamente peraltro all’adozione di atti e/o comportamenti dell’Amministrazione incompatibili con l’esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà, ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali previste dal legislatore.

Inoltre, lo stato legittimo dell’immobile, chiarisce la decisione, è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall’ultimo titolo di legittimazione rilasciato; qualora un titolo edilizio esista e sia proprio lo “scostamento” dallo stesso e la sua richiesta di sanatoria ad attivare il procedimento sanzionatorio, non è certo possibile riferirsi a una ipotetica situazione preesistente al titolo stesso, salvo introdurre una forma di improprio e generalizzato condono di tutte le modifiche intervenute medio tempore, legittimate o meno.