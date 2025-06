Sospensione di 10 giorni al dipendente che in trasferta è violento con il collega

Legittima la sanzione disciplinare conservativa di 10 giorni di sospensione, per il dipendente di banca che, in trasferta a New York, procura violenze fisiche e psicologiche a un collega in trasferta con lui. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 15027/25.

La vicenda e giudici di merito

Venendo ai fatti la Corte di appello di Milano ha in parte riformato la sentenza con cui il tribunale locale aveva dichiarato ...