Speciale Telefisco 2024 fa il pieno di crediti formativi per i professionisti. Tanto nella formula Base (con quattro crediti) che in quella Avanced (che consentirà di accedere a Speciale Telefisco 2024,i professionisti fanno il pieno di crediti formativi). Ma andiamo con ordine.

L’evento

Il convegno gratuito del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde è in agenda il 19 settembre e sarà in diretta streaming dalle 9 alle 13. Mancano, dunque, poco più di tre settimane all’evento ed è ormai partita la corsa alle iscrizioni.

Il convegno prevederà sette relazioni che andranno, per esempio, dal concordato preventivo alle sanzioni e al nuovo ravvedimento, dalla chiusura delle dichiarazioni ai bonus per le imprese (si veda la prima scheda riportata sotto). Alle relazioni si aggiungeranno due momenti di confronto su Iva e Terzo settore e sulle novità della riforma della riscossione e dei controlli oltre a due interviste su Codice della crisi e bonus edilizi. Spazio, poi, ai commenti di Raffaele Rizzardi.

Telefisco Base e Advanced

Va ricordato che le formule per seguire Speciale Telefisco 2024 sono due. La formula Base consente di accedere gratis alla diretta del 19 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto. Con la formula Base verranno riconosciuti quattro crediti formativi per i commercialisti, i consulenti del lavoro e i tributaristi (ad eccezione della Lapet che riconosce due crediti).

La formula Telefisco Advanced , a pagamento (al costo di 129,99 euro fino al 31 agosto), sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole la cui nuova stagione partirà a ottobre e potrà portare 24 crediti per commercialisti e consulenti del lavoro.

In primo luogo, l’accesso a Telefisco Advanced darà diritto, come per la formula Base, ad assistere alla diretta del 19 settembre (sempre previa registrazione). Inoltre, chi aderisce alla formula Advanced potrà fruire di Speciale Telefisco in differita, organizzando al meglio il proprio lavoro.

Telefisco Advanced offrirà, inoltre, la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno (con un incontro alla settimana di due ore visionabile anche in differita - per il programma si veda la seconda scheda in pagina). La partecipazione consentirà a commercialisti e consulenti del lavoro di conseguire 24 crediti formativi.

Il programma di Speciale Telefisco

LE RELAZIONI

Il concordato preventivo biennale: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza – Dario Deotto

Il concordato preventivo per i forfettari e le novità per il lavoro autonomo - Giorgio Gavelli

Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento – Antonio Iorio

Il check up per la compilazione della dichiarazione 2023: reddito d’impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo

II bonus per le imprese: da Transizione 5.0 a ricerca e sviluppo – Luca Gaiani

Le novità sul reddito d’impresa e le operazioni straordinarie – Primo Ceppellin i

i Il bilancio e le novità per il 2024 – Barbara Zanardi

IL CONFRONTO

La riforma della riscossione, il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione – Giovanni Parent e intervista Luigi Lovecchio e Laura Ambrosi

e intervista e Le novità Iva: fatture, note di variazione, Terzo settore – Maria Carla De Cesari intervista Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio

IL PUNTO

La partita finale dei bonus edilizi – Giuseppe Latour intervista Luca De Stefani

intervista Le novità sul Codice della crisi d’impresa – Alessandro Galimberti intervista Giulio Andreani

Commenti a cura di Raffaele Rizzardi

il programma di Telefisco Advanced

GLI APPUNTAMENTI

Check-up per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2023 e per le scelte sul concordato

Approfondimento 2 ottobre – Alessandra Caputo, Sergio Pellegrino, Lucia Recchioni

Aggiornamento 9 ottobre – Alessandra Caputo, Sergio Pellegrino

Il bonus per industria 5.0 e ricerca e sviluppo e le altre principali agevolazioni per le imprese

Approfondimento 16 ottobre – Marco Belardi, Luca Gaiani, Sergio Pellegrino – Aggiornamento 23 ottobre – Luca Gaiani, Sergio Pellegrino

Analisi delle novità in materia di operazioni straordinarie

Approfondimento 30 ottobre – Beatrice Bertoldi, Primo Ceppellini, Sergio Pellegrino

Aggiornamento 6 novembre – Primo Ceppellini, Sergio Pellegrino

Le novità per i professionisti e le aggregazioni degli studi professionali

Approfondimento 13 novembre – Giorgio Gavelli, Sergio Pellegrino, Lucia Reccchioni

Aggiornamento 20 novembre – Giorgio Gavelli, Lucia Recchioni

Analisi delle novità in materia di sanzioni e gestione del nuovo ravvedimento operoso

Approfondimento 27 novembre – Laura Ambrosi, Antonio Iorio, Sergio Pellegrino

Aggiornamento 4 dicembre – Antonio Iorio, Sergio Pellegrino

La predisposizione dei rendiconti di sostenibilità

Approfondimento 11 dicembre – Sergio Pellegrino, Barbara Zanardi, Marco Angelo Marinoni

Aggiornamento 18 dicembre – Sergio Pellegrino, Barbara Zanardi