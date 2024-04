Srl liquidata, l’usufruttuario ha diritto all’utile

Nel caso di usufrutto gravante su una quota di partecipazione al capitale di una Srl in liquidazione, dalla somma attribuita dalla società in sede di distribuzione dell'attivo ai soci, va isolata quella parte della somma che eccede il costo sostenuto dal socio per l'acquisto o la sottoscrizione della quota su cui l'usufrutto è impresso, in quanto qualificabile come utile spettante all'usufruttuario.

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 11170 del 26 aprile 2024, probabilmente priva di precedenti...