STAR7 acquista i rami d’azienda di CAAR e STI: GOP, DGTB Legale e Weigmann gli studi coinvolti

Gaia Casciano, Fernanda Salomone

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Star7, azienda attiva nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto, le cui azioni sono in parte negoziate su Euronext Growth Milan, nell’operazione di acquisizione dei rami di azienda dalle procedure di Liquidazione Giudiziale di Consulting Automotive Aerospace Railway S.p.A. e di STI S.r.l..

In particolare, Star7, nell’ambito della complessiva operazione di acquisizione, si è inizialmente resa affittuaria dei due rami d’azienda e, successivamente, ha presentato un’offerta irrevocabile di acquisto, sulla base della quale i Curatori delle due procedure (dott. Fabrizio Torchio, per la Liquidazione Giudiziale di STI S.r.l., e dott. Alberto Abbate, per la Liquidazione Giudiziale di Consulting Automotive Aerospace Railway S.p.A.) hanno indetto un’unica procedura competitiva di vendita dei due asset. All’esito di tale gara, Star7 è risultata aggiudicataria definitiva di entrambi i rami d’azienda (comprensivi anche delle partecipate estere in Brasile e Serbia, rientranti nel perimetro del ramo di azienda di CAAR S.p.A.) e ha sottoscritto con le Liquidazioni Giudiziali il relativo contratto di trasferimento dinanzi al Notaio Paolo Maria Smirne.

I legali

GOP ha assistito Star7, affiancando Andrea Farina in house legal di Star7, con un team coordinato dal partner Rosario Zaccà e composto, per i profili M&A, dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato dalla managing associate Gaia Casciano e dell’associate Riccardo Fogliano e, per i profili restructuring, dal partner Luca Jeantet e dall’associate Fernanda Salomone. Il partner Emanuele Panattoni con l’associate Mario Pizzola hanno seguito i profili labour. Il foreign partner Francesco Maria Salerno e l’associate Marco Grantaliano si sono occupati dei profili Golden Power.

La Liquidazione Giudiziale di STI S.r.l. è stata assistita dallo studio legale DGTB Legal con il partner Nicola Bottero e la Liquidazione Giudiziale di CAAR S.p.A. dallo studio legale Weigmann con il partner Carlo Parvis.