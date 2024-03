L’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT ospiterà il convegno scientifico “ Stati generali dell’innovazione sostenibile ” che si terrà il 18 e 19 aprile 2024 in Aula magna.

Il convegno è organizzato in relazione a due progetti con unità di ricerca UNINT finanziati dall’Unione europea - Next Generation EU ed è articolato in sei tavole rotonde che riuniranno esponenti accademici, istituzionali e aziendali e verteranno sui seguenti temi: “Rendicontazione di sostenibilità e nuovi standard”, “Innovazione digitale e consumo energetico”, “Sostenibilità e cambiamenti climatici”, “La finanza sostenibile”, “Sostenibilità e moda”, “Geopolitica della transizione energetica e della sostenibilità”.

L’evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma con 5 crediti formativi ordinari, previa partecipazione in presenza a entrambi i giorni del convegno.

L’evento è inoltre in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con 10 crediti formativi, previa partecipazione in presenza a entrambi i giorni del convegno.

Per partecipare in presenza, è necessario che gli interessati effettuino la registrazione all’evento tramite il form di registrazione ad eccezione dei dottori commercialisti interessati alla partecipazione e all’ottenimento dei crediti che potranno segnalare la loro partecipazione via e-mail all’indirizzo sara.trucco@unint.eu

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA