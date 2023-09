Stretta sui reati ambientali, gare pubbliche trasparenti di Giovanni Negri

In sede di conversione del decreto legge che contiene un ampio intervento sulle intercettazioni, al voto di fiducia oggi alla Camera, è stata inserita anche una serie di misure penali di contrasto alla criminalità ambientale









Stretta sui reati ambientali. In sede di conversione del decreto legge che contiene un ampio intervento sulle intercettazioni, al voto di fiducia oggi alla Camera, è stata inserita anche una serie di misure penali di contrasto alla criminalità ambientale. Non solo, per rafforzare la trasparenza delle gare pubbliche a venire previsto è anche un allungamento della lista dei reati presupposto, il catalogo dei delitti che possono vedere chiamate in causa le imprese per la condotta dei propri dipendenti...