Studio Bandera assiste Small Giants nell'aumento di capitale

Lo Studio Bandera ha assistito Small Giants, società ad alto carattere innovativo - fondata da Edoardo Imparato e Francesco Majno - che sviluppa e commercializza snack e sostituti della carne a base di farine di insetti, nella complessa operazione di aumento di capitale anche mediante una campagna di equity crowdfunding tramite la piattaforma Mamacrowd.

Il team di professionisti dello Studio Bandera che assiste Small Giants è stato coordinato da Nicola Cadei ed è composto da Cesare Pastore e da Nicolò Bandera.

La raccolta, avviata il 21 giugno, avrà una durata di trenta giorni e ha dato segnali molto incoraggianti fin dal lancio raggiungendo oltre il 50% dell'obiettivo di raccolta minimo, nel corso delle prime 24 ore.

Il mercato delle proteine alternative e degli edible insects, fonte proteica e sostenibile del futuro, sta vivendo una crescita significativa e Small Giants, mossasi con largo anticipo, si posiziona fra i leader nel settore sia in Italia che in Europa offrendo una vasta gamma di prodotti. Questa diversificazione permetterà all'azienda di soddisfare le diverse preferenze dei consumatori con un vantaggio competitivo rispetto ai competitor con una gamma di prodotti più limitata. I prodotti di Small Giants, salutari e proteici, hanno valori nutrizionali unici: alto contenuto di proteine complete, vitamine e minerali.

Oltre a puntare molto sull'elevata qualità e piacevolezza dei prodotti (anche premiati ai Great Taste Award), Small Giants offre solo prodotti proteici con farina di insetti, escludendo gli insetti interi, per facilitare sia il primo assaggio che un consumo continuativo.

La garanzia di standard qualitativi elevati è resa possibile dalle partnership con diversi co-manufacturer certificati che seguono le ricette di Small Giants. Il brand ha ricevuto diversi premi a livello internazionale.

All'interno di questo settore in rapida crescita, Small Giants è tra le aziende pioniere e ha il vantaggio di aver già validato il mercato vendendo più di 80k prodotti e generando un fatturato superiore a 100.000 euro nell'ultimo anno.

Nel primo trimestre del 2023, il fatturato è stato pari al 50% del fatturato totale dell'anno 2022.

Small Giants ha stretto partnership strategiche con fornitori di insetti già autorizzati così da poter commercializzare i propri prodotti e ha chiuso i primi accordi commerciali con la GDO in Europa, così da incrementare notevolmente i volumi già a partire dalla seconda metà del 2023.