Studio Rock inseme a EOS IM e Donati nell’acquisizione di Elvacenter

Marco Lovati, Valeria Puttini

Studio Rock, firm specializzata nella consulenza fiscale e legale, ha assistito EOS Investment Management, asset manager indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, e la sua controllata Donati, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili, nell’acquisizione del gruppo Elvacenter, attivo in Belgio e Olanda.

L’operazione ha visto anche la partecipazione di SIMEST, società del Gruppo CDP, intervenuta con un investimento di 3 milioni di euro, realizzato con le risorse del Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con la Farnesina. Grazie a questa operazione, Donati consolida la propria posizione in Europa con una gamma di oltre 16mila articoli e 5.000 clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli paesi.

Studio Rock, con un team guidato dall’equity partner Marco Lovati e dalla associate Valeria Puttini, ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali e procedurali a Donati e al team di EOS Investment Management, composto dal senior partner Gianni Galasso, dalla partner Marianna Castiglioni, dal senior associate Jacopo Fornaciari e dalla Esg manager Giorgia Altovino.