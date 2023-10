Sulla recidiva reiterata prevale l’attenuante dell’autoriciclaggio di Giovanni Negri









Sulla recidiva prevale l’attenuante da autoriciclaggio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 188, scritta da Francesco Viganò e depositata ieri, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 69, quarto comma,. del Codice penale, nella parte in cui esclude la prevalenza dell’attenuante. La Corte conferma innanzitutto, in coerenza con la giurisprudenza, la natura di attenuante e non di fattispecie penale autonoma, dell’articolo 648 ter.1, secondo comma (dopo il 2021 comma tre...